Rehna : Neuauflage der Rock- und Kulturnacht

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die zweite Rehnaer Rock- und Kulturnacht wird am heutigen Samstagabend wieder für großartige Stimmung in der Klosterstadt sorgen. Von 19 bis 24 Uhr spielen nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr nun zum zweiten Mal an fünf Veranstaltungsorten regionale Bands und eine Theatergruppe. Die Veranstaltungsorte: Klostercafe, Gerichtssaal des Klosters Rehna, Lindenhof, Alter Bahnhof, Deutsches Haus.Veranstalter ist der Verein für Handwerk und Handel in rehna.