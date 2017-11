Nordwestmecklenburg : Nahbus: Schülerverkehr ist keineswegs gefährdet

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

von Holger Glaner

erstellt am 03.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Die Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH sieht den Schülerverkehr wegen des Rechtsstreits zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und der BusBetriebe Wismar regio/Stadt GmbH nicht gefährdet. Dies teilte das kommunale Unternehmen nach Erscheinen unseres Beitrags „Schülerbeförderung ist in Gefahr“ vom Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Darin heißt es, dass Nahbus davon ausgehe, dass alle Schüler pünktlich zur Schule und mittags wieder nach Hause gefahren werden. Weiter heißt es: „Gemeinsam mit ihren Vertragspartnern stellt die Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH den Schülerverkehr im Landkreis grundsätzlich sicher, auch wenn es bei einem Partner zu temporären Problemen kommen sollte.“ Die Schülerbeförderung sei ein elementarer Bestandteil des ÖPNV in Nordwestmecklenburg und das Unternehmen werde dafür Sorge tragen, dass dieser Beförderungsauftrag auch erfüllt werde.