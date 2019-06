Gadebusch : Nahbus ändert Telefonnummer

von svz.de

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ab sofort gelten für die Nahbus-Betriebsteile in Gadebusch und Wismar neue Telefonnummern. Grund ist eine neue Telefonanlage, teilt das kreiseigene Busunternehmen mit. Die Einsatzleitungen in Gadebusch und Wismar sind ausschließlich über Grevesmühlener Telefonnummer zu erreichen – die Einsatzleitung in Gadebusch unter den Nummern 03881/788832 oder -33 und die Einsatzleitung Wismar in Wismar unter 03881/788860.

An der Grevesmühlener Nummer ändert sich nichts, die Einsatzleitung dort ist weiterhin unter der Nummer 03881/788810 zu erreichen. Unverändert bleibt auch die kostenfreie Service-Nummer 0800/6346287, die den Fahrgästen für Anfragen wie gewohnt zur Verfügung steht.