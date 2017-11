Gadebusch : Nach Unfall Belohnung ausgesetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Ernst Schmidt 1 von 1

von Michael Schmidt

erstellt am 15.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Ein Busfahrer des Gadebuscher Unternehmens Flaegel Reisen hat bei dem Verkehrsunfall bei Blüssen möglicherweise Fahrgästen das Leben gerettet. In letzter Sekunde konnte er am Dienstag offenbar einem entgegenkommenden Lkw ausweichen und so eine Frontalkollision vermeiden. „Er rief uns noch zu: Haltet euch fest“, sagte einer der 13 Fahrgäste am Unfallort. Dann kam der Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und rund 50 Meter weiter auf einem Feld zum Stehen. Alle Insassen und der Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Sie konnten von Feuerwehrleuten aus dem Bus gerettet werden und mit einem Ersatzbus ihre Fahrt fortsetzen (SVZ berichtete).

Mehr zum Thema Verkehrsunfall bei Blüssen : Bus mit 13 Fahrgästen kommt von der Straße ab

Die Polizei sucht jetzt nach dem Lastwagen-Fahrer, der statt auf die Bremse aufs Gaspedal trat und nach dem Busunfall auf der kurvenreichen Strecke weiter in Richtung Mallentin fuhr. „Gegen den bislang unbekannten Fahrer ermittelt die Kriminalpolizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug blieb erfolglos“, sagte Nancy Schönenberg von der Polizeiinspektion Wismar. Nach ihren Angaben hat der Lastwagen eine blaue Plane. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nicht nur die Polizei sondern auch das Busunternehmen hofft auf Hinweise, die zur Ermittlung des bislang unbekannten Lkw-Fahrers führen. Dabei setzt das Gadebuscher Unternehmen nach eigenen Angaben auf eine Belohnung von 500 Euro. Nach Angaben von Lars Flaegel könnte es sich bei dem Laster um einen Sattelauflieger gehandelt haben.

Der Busunfall hatte am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Die freiwilligen Helfer waren mit 13 Fahrzeugen und mehr als 40 Einsatzkräften ausgerückt. Sie hatten zum Zeitpunkt der Alarmierung zunächst das Schlimmste befürchtet und rechneten mit mehr als einem dutzend Verletzten. Vor Ort sicherten und leuchteten die Einsatzkräfte dann die Unfallstelle stundenlang aus und unterstützten das Bergungsunternehmen. Die Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungskräften, Busfirma und Bergungsunternehmen sei sehr gut verlaufen, sagte einer der Einsatzkräfte. Dies bestätigt auch Lars Flaegel. „Mir liegt es am Herzen, uns bei den Feuerwehren Papenhusen, Dassow, Grevesmühlen und Mallentin sowie der Polizei, dem Rettungsdienst und der Abschleppfirma Pell sowie dem Kranunternehmen Sönke Jordt zu bedanken. Sie haben eine ganz tolle Arbeit geleistet“, so Flaegel.

Der Unternehmer ist froh, dass der Unfall keine Verletzten gefordert hat. Gleichzeitig betonte er: „Unser Fahrer hat richtig reagiert.“ Die Sicherheit der Fahrgäste habe Priorität. Aus diesem Grund absolvieren die Fahrer seines Unternehmens auch jährlich ein Fahrsicherheitstraining an einer Akademie im Bundesland Brandenburg.

Die Schadenshöhe am Bus kann noch nicht beziffert werden. Er musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Die Landesstraße bei Blüssen wurde zeitweise voll gesperrt.