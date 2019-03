Gadebusch : Nach Einigung: Verwaltungen warten auf Details

von Michael Schmidt

06. März 2019, 21:46 Uhr

Nach der Einigung auf einen neuen Finanzausgleich warten Amtsverwaltungen in Nordwestmecklenburg auf weitere Details. Noch sei es zu früh, um die finanziellen Auswirkungen für jede Kommune konkret benennen zu können, verlautete am Mittwoch aus dem Gadebuscher Rathaus. Land und Kommunen hatten sich darauf geeinigt, dass die kommunale Ebene für die kommenden drei Jahre je 150 Millionen Euro mehr für Investitionen in die Infrastruktur erhalten soll.