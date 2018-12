Wismar : Museum lädt ein zum Workshop

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:18 Uhr

Das Stadtgeschichtliche Museum in Wismar lädt nach dem Fest mit verschiedenen Angeboten zu einem Ausflug ins Museum ein. So wird es heute und morgen von 10 bis 12 Uhr einen Workshop für Kinder mit dem Designer Michael Rogge geben. Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren können magnetische Collagen aus Papier zu den Wismarer Sagenbildern gestalten. Bis morgen findet zudem täglich um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Stadtgeister“ statt. Am 29. und am 30. Dezember gibt es bereits um 12 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „Stadtgeister“.