Fundsachen in Gadebusch : Münzstadt plant Fahrrad-Auktion

03.Jan.2018

Schnäpp- chenjäger aufgepasst: In der Stadt Gadebusch sollen in diesem Jahr mehrere Fahrräder versteigert werden. Bei den Drahteseln handelt es sich um Fundsachen. „Die Räder, die mindestens ein halbes Jahr bei uns sind und die kein Finder haben möchten, sollen im Frühjahr meistbietend verkauft werden“, sagt Carina Rachow vom Gadebuscher Bürgerbüro. Nach ihren Angaben dürfte das Mindestgebot pro Fahrrad bei 20 Euro liegen. Die Versteigerung soll am Rathaus erfolgen, ein konkreter Termin stehe noch nicht fest.

Für einige Gadebuscher scheint 2017 ein durchaus verlustreiches Jahr gewesen zu sein. Das wird beim Blick in das Buch des Fundbüros deutlich. So wurden dort 34 Fundsachen registriert, deutlich mehr als als noch 2016. Damals gab es 21 Einträge.

Bei den kleinsten Sachen, die einige Menschen verloren haben, handelt es sich um zwei Ringe mit blauem, bzw. weißem Stein. Sie waren im März und Anfang Dezember in der Gadebuscher Amtsstraße sowie der Johann-Stelling-Straße gefunden worden. Bis heute meldeten sich die rechtmäßigen Besitzer nicht im Fundbüro. Das gilt auch für die Besitzer der derzeit größten Fundsachen. Dabei handelt es sich nicht nur um Fahrräder, sondern auch um Kinderwagen und Sportkarren und um einen Kindersitz.

Dass solche Gegenstände nicht vermisst werden, darüber kann sich Carina Rachow manchmal nur wundern. Es sei ohnehin kurios, was verloren, gefunden und im Fundbüro abgegeben wird. In einem Fall war es ein Gebiss, das wenige Tage später wieder abgeholt wurde. In einem anderen Fall handelte es sich um ein Mofa, dass der Finder später behalten durfte. Mitunter war es sogar Bargeld, das in einer Kleidersammelbox, in einer Krankenkasse und in einem Baumarkt gefunden wurde. In allen drei Fällen brachten die ehrlichen Finder das Geld – 50, 100 und 200 Euro – zum Gadebuscher Fundbüro. Sie bekamen es ein halbes Jahr später und somit nach Ablauf einer gesetzlichen Frist wieder ausgehändigt.