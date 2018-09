Wismar : Mossi-Parade in Mecklenburg

Fans der Marke Moskwitsch zeigten auf einem ehemaligen russischen Kasernengelände Perlen der Automobilgeschichte

von Michael Schmidt

10. September 2018, 05:00 Uhr

Nicht auf dem Roten Platz in Moskau sondern auf einem ehemaligen russischen Kasernengelände in Wismar haben Oldtimer-Fans Perlen der Automobilgeschichte präsentiert. Sie fuhren dort mit mehr als 40 Moskwitsch‘ vor und versetzten so manchen Besucher ins Staunen. Denn die Mossis waren nicht nur in einem Top-Zustand, sondern stammen zum Teil auch aus den 1950er-Jahren.

Es war das erste Mal, dass es ein solches Moskwitsch-Treffen auf dem Gelände des heutigen Phantechnikums gab. Organisiert wurde es von Steffen Möbius, der als gebürtiger Thüringer – nun wohnhaft in Hamburg – ein echter Mossi-Fan ist. Schon als Kind hatte er mit solch einem Wagen Reiseabenteuer mit der Familie bis ans Schwarze Meer erlebt. Jahrzehnte später nahm er mit einem Moskwitsch 412 Kurs auf den Hafen der Ehe und nutzte einen 75 PS starken Wagen als Hochzeitsauto. Seine Ehe hat bis heute Bestand.

Verliebt in einen russischen Wagen hatte sich 2011 auch der Poeler Mathias Schmidt. Er nahm an der Mossi-Parade in Mecklenburg mit einem Wagen aus dem Jahr 1959 teil. Einst erwies sich sein Auto als wahrer Ölschlucker. „Auf 100 Kilometern verbrauchte er etwa einen Liter Öl. Hinter mir konnte quasi niemand herfahren, weil immer eine blaue Wolke da war. Inzwischen habe ich aber einen nagelneuen Motor bekommen und bin stolzer, zweiter Besitzer dieses Wagens“, sagt der 47-Jährige. Schmidt hatte als Bewohner der Insel Poel die wohl kürzeste Anreise. Die anderen Mossi-Fahrer und deren Co-Piloten nahmen bis zu 800 Kilometer lange Strecken auf sich, um an dem Treffen an der Ostsee teilnehmen zu können. Sie kamen unter anderem aus München und Neu-Ulm, aber auch aus Leipzig, Stendal, Gütersloh oder Rostock. Als Ort ihres Basiscamps hatten sie sich das Ostseebad Boltenhagen ausgesucht. Von dort waren Fahrten auf die Insel Poel, nach Wismar sowie zum Abschluss eine Tour entlang der Ostsee und von dort zum Bunker Eichenthal geplant.

Wohin es die Mossi-Fans 2019 zieht, steht bereits fest. Dann werden sie in und bei Hamburg unterwegs sein und dort ihr 13. Moskwitsch-Treffen zelebrieren. Ohne Panne werden sie wohl auch dort ankommen. „Denn an einem guten Moskwitsch geht fast nie etwas kaputt – das ist nicht gelogen“, sagt der Hamburger Mossi-Fan Steffen Möbius.