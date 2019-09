Morgen starten neue Kurse für Qigong

von Onlineredaktion pett

11. September 2019, 05:00 Uhr

In dieser Woche beginnen die letzten Qigong-Kurse des Jahres. Der Kurs in Grevesmühlen startet morgen von 19 bis 20.30 Uhr. Der Senioren-Kurs in Gadebusch beginnt ebenfalls morgen in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage und findet jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr statt. Im Gadebuscher Abendkurs ist derzeit kein freier Platz. Wer auf die Warteliste möchte, kann sich gern melden. „Die Kurse werden zur Prävention von den meisten Krankenkassen gefördert“, sagt Kursleiterin Irene Musial. Infos unter 03886/711575 .