Wismar : Mölliner Wurst in aller Munde auf der Hanseschau

von Michael Schmidt

28. Februar 2019, 12:00 Uhr

In der Kreisstadt Wismar öffnet heute die 29. Hanseschau ihre Pforten. Unter den 250 Ausstellern ist auch der Schlachtbetrieb Möllin, der mit seinen Produkten Appetit auf mehr machen dürfte. So will das Unternehmen – im Bild Astrid Stubbe und Rita Röder (r.) – bei den Messebesuchern zum Beispiel mit Leberwurst, Mettwurst und Sauerfleisch punkten. Bis Sonntag werden in Wismar zehntausende Besucher erwartet. „Die Hanseschau wird erneut zu einem beeindruckenden Schaufenster der Wirtschaft und der Lebensqualität in unserer Region“, so Landrätin Kerstin Weiss. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.