Gross Rünz : Mit Laternen und Fackeln unterwegs

Demerner und Groß Rünzer feiern mit Umzügen in den Herbst

von Maik Freitag

28. Oktober 2019, 09:51 Uhr

Der Kreativität in Sachen Laternenbau waren keinerlei Grenzen gesetzt. Zeitgleich starteten am vergangenen Sonnabend in Groß Rünz und Demern zwei Umzüge zur Herbstzeit, bei der die buntesten und schönsten Lampions zur Schau gestellt wurden. Für die Demerner ging es dabei von einem Ende des Dorfes zum anderen, ehe am Dorfgemeinschaftshaus nicht nur ein großes Lagerfeuer, sondern auch eine Bratwurst, Glühwein oder Kinderpunsch warteten. Die Freiwillige Feuerwehr half und ließ vor allem die jüngsten Gäste eine tolle Atmosphäre erleben.

Auch in Groß Rünz hatte die Freiwillige Feuerwehr die Organisation ihres Herbstfestes übernommen. Dort stärkten sich die Besucher allerdings, bevor sie sich auf ihren Weg durch das Dorf machten. „Es ist ein kleines Fest, dass hauptsächlich dazu dienen soll, uns zu treffen, etwas zu erzählen und einen schönen Abend zu verleben“, erklärte Wehrleiter Eckhard Gerlach, der auf die Hilfe seinen Mitglieder immer zählen kann. Nur noch 17 Kameraden sind es derzeit, die ausrücken können. Doch wer vor Ort ist, sei immer dabei, sagte er. Auch wenn es bei einem Ernstfall am Tage schlecht mit einem schlagkräftigen Einsatztrupp aussähe, wären abends und am Wochenende fast alle Mitglieder abrufbereit, sagte Gerlach. „Deshalb sollten solche kleinen Feste immer wieder die Dorfgemeinschaft festigen“, erklärte er.