Wismar : Mit der Soko auf Spurensuche

von svz.de

30. Juni 2019, 19:25 Uhr

Wo trieb eine Leiche im Hafenbecken und in welcher Gasse lassen sich gut Verfolgungsjagden drehen? Auf der Soko-Wismar-Stadtführung am Dienstag, 2. Juli, beantwortet ein Stadtführer um 14 Uhr an Originalschauplätzen der Fernsehserie viele dieser Fragen. Zusammen mit den Gästen begibt er sich auf Spurensuche durch Wismar, zeigt Drehorte am Marktplatz und besucht viele Tatorte der Stadt. Anmeldung in der Tourist-Information erforderlich.