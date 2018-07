Dechow : Milch trifft Kunst

Gläserne Molkerei Dechow wieder bei „Dörfer zeigen Kunst“

von Holger Glaner

24. Juli 2018, 17:26 Uhr

Die Gläserne Molkerei in Dechow verwandelt sich auch in diesem Jahr im Rahmen der Veranstaltung „Dörfer zeigen Kunst“ in eine einzigartige Kunstgalerie. Vom 28. Juli bis zum 19. August zeigen Künstler ihre Kunstobjekte.

Den Auftakt der Ausstellung bildet eine Vernissage am Sonnabend, den 28. Juli, um 13 Uhr, zu der die Gläserne Molkerei zu einem kleinen Sektempfang einlädt. Danach wird Jo Petzold eine kabarettistische Ringelnatz-Lesung darbieten, die bereits einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung am 12. August gibt.

An den kommenden vier Wochenenden können Besucher jeweils am Sonnabend und Sonntag von 13 bis 18 Uhr das kreative Potential in den verschiedensten Formaten erleben – von Objektkunst, Skulpturen, Malereien bis hin zur Raumgestaltung. „Seit sechs Jahren unterstützt die Gläserne Molkerei ’Dörfer zeigen Kunst’. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr Ausstellungsort sein dürfen.“, sagt Peter Knopp, Geschäftsführer Vertrieb / Marketing.

„Dörfer zeigen Kunst“ ist eine inzwischen etablierte Gemeinschaftsausstellung ohne Kuratorium und findet in unterschiedlichen Gemeinden im Amt Lauenburgische Seen und darüber hinaus in Gemeinden benachbarter Ämter statt. Hauptakteure sind dabei die zahlreichen Künstler, die in eigenverantwortlicher, künstlerischer Gestaltung den Rahmen bilden.