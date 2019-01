Wismar : Markthalle wird zur Fan-Arena

Auf einer großen Leinwand werden die Spiele der Handball-WM gezeigt

von svz.de

11. Januar 2019, 21:00 Uhr

In der Kreisstadt Wismar wird die Markt- und Eventhalle zur Handball-Arena. Der Grund ist die Handball-WM in Deutschland und Dänemark. Handballbegeisterte können die Spiele auf einer Großbildleinwand sehen. „Was beim Fußball geht, sollte doch auch beim Handball möglich sein, zumal Wismar ja eine Handballhochburg ist“, so André Kuchenbecker vom Hansekontor Wismar als Veranstalter. „21 Quadratmeter in HD vermitteln schon einen durchaus beachtlichen Eindruck der Spiele und der Atmosphäre in den WM-Hallen“.