Neuburg : Mann tritt in Zug auf Jugendliche ein

41-Jähriger attackiert 14-Jähriger auf einem Schulausflug.

von svz.de

14. November 2018, 12:52 Uhr

Eine 14-Jährige ist am Montag bei einem Ausflug mit ihrer Schulklasse in einem Zug von einem Mann getreten und beleidigt worden. Ihre Lehrerin habe daraufhin versucht mit dem Mann zu reden, der aber nicht reagiert und den Zug in Neuburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) verlassen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Jugendliche sei leicht verletzt worden. Am Dienstag habe ein Zeuge des Vorfalls die Polizei informiert, dass der mutmaßliche Täter gerade mit dem Zug nach Wismar fahre. Dort empfingen Polizisten ihn und identifizierten ihn als einen 41-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.