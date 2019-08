Schlagbrügge : Märchenhaftes Spielplatzfest

Die traditionelle Veranstaltung lockte hunderte Gäste in Schlagbrügge an

von Michael Schmidt

19. August 2019, 05:00 Uhr

Märchenhafte Gestalten, kuriose Wettkämpfe und jede Menge Spaß – all das hat es in Schlagbrügge gegeben. Denn zum 24. Mal stieg dort das Spielplatzfest, das hunderte Besucher aus der Gemeinde Schlagsdorf und den umliegenden Orten anlockte. In diesem Jahr drehte sich alles um das Thema Märchen. Kein Wunder also, dass auf dem Spielplatz zum Beispiel eine gutmütige Hexe oder ein Rotkäppchen zu sehen waren. An fünf Stationen konnten die Knirpse ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Wer sämtliche Stationen durchlaufen hatte, erhielt einen Goldtaler aus Schokolade. Und wer an der Tombola teilnahm, hatte die Chance, ein Schlauchboot oder eine Führung durch das Schweriner Schloss zu gewinnen.

„Alles, was wir hier einnehmen, investieren wir in diesen Spielplatz“, sagt Ute von Holly-Wramp. Sie ist seit Jahren Mitglied des Vereins Spielplatzfreunde Schlagbrügge, der sich für die jüngsten Einwohner einsetzt und als nächstes Vorhaben eine so genannte Nestschaukel auf dem Spielplatz errichten will. Bürgermeister Ingo Melchin ist froh, dass es solch einen engagierten Verein gibt. Andere Gemeinden würden die Kommune darum beneiden.

Die Idee, ein Spielplatzfest auf die Beine zu stellen, hatte einst die Schlagbrügger Familie Carrie. Inzwischen ist diese Veranstaltung zur Tradition geworden. So steht den Schlagbrüggern im nächsten Jahr das 25. Jubiläum ins Haus. „Für dieses Fest lassen wir uns bestimmt etwas Besonderes einfallen“, sagt Vereinsmitglied Gabriele Warnecke. Sie hoffe auf eine Mega-Party. Zunächst aber wird das Fest 2019, zu dem auch eine Disko, ein Kuchenbasar und vieles mehr gehörte, ausgewertet, ehe die Zukunftspläne geschmiedet werden.

In all den Jahren war das Schlagbrügger Spielplatzfest nur ein einziges Mal ausgefallen. So hatte 2017 anhaltender Regen den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir hätten damals die Zelte nicht aufbauen können, weil der Boden extrem aufgeweicht war. Diesen Platz hätten wir andernfalls wahrscheinlich komplett ruiniert“, erinnert sich Gabriele Warnecke. Zwei Monate später wurde das Fest nachgeholt. Auch damals zog es nicht nur Familien aus der Gemeinde Schlagsdorf an, sondern auch aus umliegenden Orten. „Das zeigt uns immer wieder, dass wir ein Fest für die ganze Familie organisieren“, sagt Warnecke.

Unterstützt wurden die Spielplatzfest-Macher auch in diesem Jahr von Einwohnern, der Freiwilligen Feuerwehr Schlagsdorf und deren Förderverein sowie vielen weiteren Helfern.

1. Wochenende

nach den Ferien

Das Jubiläums-Spielplatzfest wird im nächsten Jahr aller Voraussicht nach am 8. August steigen. Denn inzwischen ist es so etwas wie eine Tradition, dass diese Veranstaltung fast immer am ersten Wochenende nach den Sommerferien stattfindet.