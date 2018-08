Großbrand bei Grevesmühlen : Löscharbeiten dauern noch Tage

Feuerwehr lässt Strohmieten kontrolliert abbrennen.Zweckverband legt Überstunden ein, um Wasserbedarf zu decken

von Manja Potts

08. August 2018, 13:00 Uhr

An Tag eins nach dem Großbrand in einem Viehbetrieb in Dorf Gutow bei Damshagen (SVZ berichtete) hat sich die Situation etwas entspannt.

Die Feuerwehr ließ heute drei Strohmieten kontrolliert abbrennen. „Wir können sie nicht auseinander ziehen“, sagt Dirk Staudte, Einsatzleiter und Amtswehrführer im Klützer Winkel. „Wir haben keinen Platz dafür. Es gibt weder einen Acker in der Nähe noch haben wir eine andere Möglichkeit.“ Den 81 Feuerwehrleuten blieb erst einmal nichts anderes übrig als zu beobachten. Durch das Feuer fallen die Mieten zusehends in sich zusammen. Wenn die Masse sich deutlich verringert hat, wird bei der Feuerwehr überlegt, sie möglicherweise doch mit Radladern auseinander zu ziehen. Das bleibt aber laut Einsatzleitung abzuwarten. Allerdings könnte sich die Situation wieder verschärfen, wenn der Wind dreht. Dann besteht die Gefahr, dass eine Hecke in unmittelbarer Nähe Feuer fängt. Laut Einsatzleiter Staudte werden die Löscharbeiten wohl noch einige Tage dauern.

Unterdessen befüllen der Landwirt und das Lohnunternehmen Hamester aus Mühlen Eichsen mit Tankwagen weiterhin zwei Teiche in der Nähe des Brandortes. Sie waren die ganze Nacht gefahren, um sicher zu stellen, dass der Feuerwehr das Löschwasser nicht ausgeht. Zusätzlich waren das Technische Hilfswerk aus Gadebusch, Wismar und Schwerin nach Dorf Gutow geschickt worden. Sie haben Fachgruppe, die sich auf die Löschwasserversorgung spezialisiert haben.

Mitarbeiter des Zweckverbandes Grevesmühlen schoben in den Wasserwerken Überstunden, um den erhöhten Wasserbedarf am Abend abzudecken.

Heute begann im Laufe des Vormittags zudem ein Bauunternehmen damit, Blechplatten von drei ausgebrannten Ställen abzunehmen. „Wir kommen sonst nicht an die Glutnester unter dem Dach“, sagt Einsatzleiter Dirk Staudte. Bei dem Brand am Dienstag war außerdem eine Lagerhalle neben dem Eingang vollständig abgebrannt. Dort lagerten Reifen, die ebenfalls in Flammen aufgegangen waren.

Entgegen erster Meldungen musste ein Wohnhaus, das zum Viehbetrieb gehört, am Dienstagabend doch nicht evakuiert werden. „Dort gab es nachmittags keinen Strom“, sagt Einsatzleiter Staudte. Aus diesem Grund wurde die Evakuierung zwar vorbereitet, am späten Abend dann aber wieder abgeblasen.

Parallel zu den Löscharbeiten gestern Vormittag räumte der Landwirt Heuballen aus einem Stall, der nicht gebrannt hat. Auch das eine Maßnahme, um das Risiko für ein erneutes Anfachen des Feuers zu reduzieren.

Am Dienstagnachmittag um 14.47 Uhr war der Brand der Leitstelle in Schwerin gemeldet worden, die Großalarm auslöste. Mitarbeiter des Viehbetriebes hatten das Feuer bemerkt. Ihnen gelang es noch rechtzeitig, Kälber und Kühe aus den Ställen zu treiben und sie auf Koppeln in der Nähe in Sicherheit zu bringen. Zwischenzeitlich waren alle Wehren des Amtes Klützer Winkel an den Löscharbeiten beteiligt. Zusätzlich rückten Grevesmühlen, Boltenhagen und Dassow aus. Nach SVZ-Angaben soll es auf einer Flächen von drei Hektar gebrannt haben. Deshalb wurde schnell der erweiterte Löschzug nachalarmiert. Wehren aus Gadebusch, Selmsdorf und Wismar rückten aus. Heute waren dann unter anderem Rehna, Veelböken, Lützow Roggendorf Krembz im Einsatz. Der Malteser Hilfsdienst war mit seinem Versorgungszug im Einsatz.

Der Landkreis weist unterdessen daraufhin, dass auf der Landesstraße zwischen Grevesmühlen und Damshagen ein Pendelverkehr von Feuerwehr und landwirtschaftlichen Fahrzeugen stattfindet, um Löschwasser zum Einsatzort zu transportieren. Autofahrer werden gebeten, Rücksicht zu nehmen. Zudem gibt es eine Vollsperrung in und um Dorf Gutow.