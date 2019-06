Wismar : Lieblingsplätze an der Ostsee

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Lieblingsplätze an der Ostseeküste sind Thema einer Lesung mit Christoph von Fircks in der Stadtbibliothek Wismar. An der Ostseeküste gibt es davon viele, einige bekannter, einige versteckter. Aber alle Lieblingsplätze haben eines gemeinsam: Es sind besondere Abschnitte der Ostseeküste. Darüber hat der Wariner Christoph von Fircks ein Buch geschrieben, das er am morgigen Dienstag um 19 Uhr in der Stadtbibliothek in der Ulmenstraße 15 vorstellt. Karten gibt es unter Telefon 03841/251 4020 oder per E-Mail an stadtbibliothek@wismar.de.