von svz.de

04. Dezember 2018, 21:40 Uhr

„Oskar und die Dame in Rosa“ heißt das Stück, das die Schauspielerin Friederike Brüheim am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr auf der Bühne des Saales in Dechow, Dorfstraße 1, anlässlich der Dechower Kulturtage zeigt. Karten gibt es unter anderem in der Buchhandlung Schnürl & Müller in Gadebusch und in Grevesmühlen.