Gadebusch : Lesung mit Michael Stavaric wird verschoben

21. November 2018, 08:36 Uhr

Die von der Stadtbibliothek angekündigte Lesung mit dem österreich-tschechischem Schriftsteller Michael Stavaric wird vorverlegt. Eigentlich sollte die Veranstaltung am Mittwoch, 12. Dezember, in den Räumlichkeiten der Gadebuscher Stadtbibliothek stattfinden. Stattdessen liest der Kinder- und Jugendbuchautor nun vor den Grundschülern der Gadebuscher Heinrich-Heine-Schule am Montag, 10. Dezember, ab 20 Uhr. In insgesamt drei Lesungen wird Michael Stavaric den Grundschülern seine Werke präsentieren. Weitere Informationen unter Telefon 03886/ 2976.