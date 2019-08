Wismar : Lesen in Wismars Altstadt-Gärten

Geschichten von „Bomben auf Wismar“ bis Mark Twains „schreckliche deutsche Sprache“

von Onlineredaktion pett

22. August 2019, 18:17 Uhr

Literaturfreunde aufgepasst: Bereits zum elften Mal lädt der Förderverein der Stadtbibliothek Wismar alle Interessierten am Sonntag, dem 25. August, von 15 bis 18 Uhr zu den Wismarer Lesegärten ein. In zwölf Altstadtgärten werden jeweils um 15, 16 und 17 Uhr die einzelnen Vorlesedurchgänge beginnen.

Wieder mit dabei sind solche Gärten, wie der des Stadtgeschichtlichen Museums Schabbell, in dem es sowohl um Kapitän Bade als auch um den Pastor und Historiker Carl August Friedrich Albrecht Beyer geht. Im Garten Hinter dem Chor 13/15 stellen Akteure des Vereins Kulturmühle-Wismar ihr Projekt „Bomben auf Wismar“ vor. Im Stadthotel „Stern“ in der Lübschen Straße 9 lesen Karlheinz Happke und Siegfried Michaelis Plattdeutsches und im Garten des italienischen Restaurants „Casa Lissi“ geben Mitglieder der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Wismar Beiträge der italienischen Literatur zum Besten.

Mit von der Partie sind auch in diesem Jahr Petra Block und Manfred W. Kolb, die in der Seniorenwohnanlage im Wohnhof „Schwarzes Kloster“ lesen. Der Garten des Welt-Erbe-Hauses ist an diesem Tag voll im Beschlag der koboldartigen „Abrafaxe“ aus der Comiczeitschrift Mosaik.

„Alte Hasen“ bei den Wismarer Lesegärten sind die Mitglieder des Vereins Freunde und Förderer des Archivs der Hansestadt, die in diesem Jahr Beiträge über Wismars Geschichte lesen werden. Im Privatgarten mit dem Eingang Wasserstraße 8 gibt es von Katja Burmester Spannendes über die Insekten zu hören und Alexander Frank lässt dort den Autoren Mark Twain über die „schreckliche deutsche Sprache“ zu Wort kommen.

Für die Jüngsten gibt es gleich zwei Lesegärten und zwar auf dem Hof der Heiligen-Geist-Kirche, wo an diesem Tag ebenfalls ein Kinderfest der Gemeinde stattfindet, sowie im Garten der Freimaurerloge Lübsche Straße 50, in dem Christina Schurbaum und Volker Stein aus ihren Lieblingskinderbüchern lesen werden.

In allen Wismarer Lesegärten steht wieder eine Schlechtwettervariante zur Verfügung und in vielen werden flüssige und feste Gaumenfreuden bereitgehalten.