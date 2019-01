Rehna : Lesecafé öffnet im Deutschen Haus

von svz.de

28. Januar 2019, 19:00 Uhr

Zum ersten Mal in diesem Jahr lädt das Rehnaer Lesecafé Literaturinteressierte am Freitag, dem 8. Februar, um 16 Uhr ins Deutsche Haus ein. Dabei geht es diesmal um Literaturverfilmungen aus dem vergangenen Jahr. Was ist empfehlenswert, nah an der literarischen Vorlage oder gerade deshalb interessant, weil es die Geschichte auf andere Weise erzählt? Wie immer sind Literaturempfehlungen der Gäste sehr willkommen.