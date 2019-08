Wismar : Leipziger Blechbläser

von svz.de

21. August 2019, 09:52 Uhr

Der Verein „Musik in der Kirche“ lädt am Mittwoch, dem 28. August, um 20 Uhr in die Nikolaikiche von Wismar ein. Das Konzert „Glanz und Glaube“ mit dem Leipziger Blechbläserquintett „embrassment“ findet in der Reihe der Mittwochkonzerte St. Nikolai statt. Die Musiker Christian Scholz, Lukas Stolz (Trompete), Lars Proxa (Posaune), Nikolai Kähler (Tuba), Jakob Knauer (Horn) spielen ein barock-geistliches Programm.