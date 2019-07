Nordwestmecklenburg : Landkreis vergibt wieder Umweltpreise

von svz.de

11. Juli 2019, 09:00 Uhr

Der Kreis Nordwestmecklenburg beabsichtigt, während seines Jahresempfanges im September zum sechsten Mal den Umweltpreis zu verleihen. Dafür können ab sofort Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Institutionen und Kommunen Vorschläge einreichen. Die Vorschläge sollten mit einer anschaulichen Beschreibung und Begründung der zu würdigenden Leistungen oder Projekte sowie mit einem kurzen Lebenslauf der beteiligten Personen bzw. mit der Darstellung der Entwicklung einer Gruppe versehen sein. Gebeten wird insbesondere um Vorschläge von Kindern, Jugendlichen und durch sie geprägte Organisationen.

Der Landkreis stellt für den Umweltpreis 2000 Euro zur Verfügung. Diese Ehrung erfolgt im jährlichen Wechsel mit dem Kulturpreis. Vorschläge können bis zum 19.Juli an den Landkreis Nordwestmecklenburg, Büro der Landrätin, Postfach 1565, 23958 Wismar oder per E-Mail an landraetin@nordwestmecklenburg.de gesendet werden.