von kago

16. Dezember 2018, 20:33 Uhr

Nur noch bis Donnerstag, dem 20. Dezember, läuft die Sonderausstellung „Mauern im Leben – Mauern im Kopf“ im Grenzhus in Schlagsdorf. Mit der Frage, ob es 28 Jahre nach Wiedervereinigung immer noch Mauern in den Köpfen zwischen Ost und West gibt, beschäftigten sich Gadebuscher Gymnasiasten in 25 Kunstobjekten. Geöffnet ist täglich von 10 bis 16.30 Uhr.