Wismar : Kunst und Flair beim Adventsmarkt

04. Dezember 2018, 21:42 Uhr

Kunst und vorweihnachtliches Flair erwarten den Besucher am 3. Adventswochenende in St. Georgen in Wismar. Vom 14. bis 16. Dezember präsentieren Kunsthandwerker aus der Region an rund 60 Ständen ihr Sortiment. Kunstvolle Arbeiten aus Holz, Leder, Metall und Glas, Schmuck in vielfältigen Formen, Gemälde, Druckgrafiken, kreative Dekoartikel, Gebrauchskeramik und modische Unikate aus Wolle und Seide haben schon auf so manchem Gabentisch zum Weihnachtfest einen Platz gefunden. Wer beim Bummeln eine Pause einlegen möchte, tut dies bei frischem Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Glühwein. Die Kulisse des Kirchenraumes gibt dem Markt seine Atmosphäre.

Die Öffnungszeiten: am Freitag, 14. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend, 15. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 16. Dezember, von 10 bis 17 Uhr.