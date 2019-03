Dechow : Kulturtage im Jazz-Fieber

Wer war der Musiker, der so viele mit seinem Spiel in den Bann brachte?

von Tore Degenkolbe

25. März 2019, 05:00 Uhr

Zu Melodien eines legendären Jazz-Musikers können Interessierte am Freitag, 5. April, um 20 Uhr zu den Kulturtagen in Dechow in die Dorfstraße 1 kommen. Dann präsentiert das Lübecker Trio „SwingIn' Words“ ihr Programm „Benny Goodman Blues – die wahre Story des King of Swing”.

Wer war der Musiker, der so viele mit seinem Spiel in den Bann brachte? In einer revueartigen Mischung aus Lesung, Musik, Szenen und Songs wird diesem widersprüchlichen Charakter auf den Grund gegangen.

Karten gibt es bei der Buchhandlung Schnürl & Müller in Gadebusch und Grevesmühlen, Telefonnummer: 03886/40266, in der Ratzeburg-Tourist-Information, Telefonnummer: 04541/8000886 und bei Irmgard von Puttkamer, Telefonnummer: 038873/33460.