von svz.de

20. Dezember 2018, 20:54 Uhr

Die Karten für den musikalischen Kaffeenachmittag des Kulturbundes Gadebusch am 29. Januar 2019 in Rehna sind bereits ausverkauft. Wie Organisator Willi Gunia mitteilte sei es aus diesem Grund nicht mehr möglich an dem eintägigen Ausflug des Gadebuscher Kulturbundes teilzunehmen.