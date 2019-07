Gadebusch : Kulturbund fährt morgen nach Dömitz

von Onlineredaktion pett

09. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Tagesfahrt des Kulturbundes führt am Mittwoch, den 10. Juli, nach Dömitz zu einer Schifffahrt nach Lenzen. Der Ausflug startet bereits in den frühen Morgenstunden um 6.10 Uhr am Betriebshof des Busunternehmens Flaegel in Gadebusch. Weiter werden die Reisenden dann um 6.11 Uhr in der Mühlenstraße, 6.15 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße, 6.20 Uhr in der Rehnaer Straße, 6.25 Uhr in der Roggendorfer Straße in Gadebusch, 6.35 Uhr in Neuendorf, 6.45 Uhr in Pokrent und um 7 Uhr in Renzow aufgenommen.

Eventuelle Rückfragen beantwortet Willi Gunia unter der Telefonnummer 03886-3301.