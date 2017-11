Gadebusch : Künstlerin stellt im Rathaus aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

von Holger Glaner

erstellt am 14.Nov.2017 | 19:00 Uhr

Originale Illustrationen von Maria Kock zur Geschichte „Der Müllerbursche“, die jetzt in der Schriftenreihe der Sagen- und Märchenstraße erschienen ist, sind ab heute im Rathaus Gadebusch zu sehen. Bürgermeister Ulrich Howest: „Ich war völlig überrascht, als ich die Treppen hochkam. Das sind wirklich wunderschöne Arbeiten.“ Die Geschichte selbst ist in der Buchhandlung Schnürl & Müller erhältlich. Kaufinteressenten für die Bilder im Rathaus können sich vor Ort an Martina Runge wenden.