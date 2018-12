Klütz : Künstler starten Jahresrückblick

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:18 Uhr

Nach dem großen Erfolg mit mehr als 100 Gästen geht der künstlerische Jahresrückblick in Klütz in die dritte Runde. Dabei werden morgen mehr als zehn Künstler auf zwei Bühnen in der Alten Molkerei Klütz auftreten. Neben reichlich guter Musik können sich die Besucher auch auf die Geschichtenerzählerin Birte Bernstein und die Hula-Hoop-Artistin Lisa Najewiz freuen. Und wie immer gehören Überraschungen fest zum Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Durch das Programm werden Jacques Dulon und Stephan Peters führen.