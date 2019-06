Wismar : Kreissitz auf Kandidatenliste

von svz.de

11. Juni 2019, 07:46 Uhr

Der Erweiterungsneubau der Kreisverwaltung in Wismar sowie acht weitere Projekte in MV haben es in die Finalrunde des Landesbaupreises 2019 geschafft. Die Preisträger werden am 10. September im Plenarsaal des Landtags im Schweriner Schloss ausgezeichnet. Sie erhalten Preisgelder und Belobigungen von jeweils 2000 Euro. Für diesen Wettbewerb waren 41 Projekte eingereicht worden, teilte das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung mit.