Wismar : Kreismusikschule lädt zum Hoffest nach Wismar

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Kreismusikschule „Carl Orff“ lädt am 15. Juni von 13 bis 17 Uhr zu einem Hoffest rund um das Musikschulgebäude am Turnplatz in Wismar ein. Solisten und Ensembles präsentieren das vielfältige Angebot der Musikschule mit Musik von Klassik über Jazz bis hin zur zünftigen Blasmusik. Aber auch die Bereiche Bildende Kunst, Tanz, Schauspiel und Gesang sind mit dabei. Bei zahlreichen Workshops können die Besucher verschiedene Instrumente selbst ausprobieren.