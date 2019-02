Schönberg/ Grevesmühlen : Kreismusikschule erweitert Angebot

Klarinetten- und Saxophonkurse kommen nach Schönberg. Schnupperstunden fürs Theater spielen

von svz.de

18. Februar 2019, 08:47 Uhr

Auf Grund vieler Nachfragen erweitert die Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg

nach den Winterferien ihr Unterrichtsangebot in Schönberg. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können dann das Klarinetten- und Saxophonspielen erlernen. Interessierte melden sich unter der Telefonnummer 03881/719688.

Freie Plätze gibt es auch noch in den Theaterkursen in Wismar und Grevesmühlen. Für Grundschüler ab sechs Jahren bietet die Kreismusikschule Schnupperstunden für Theaterkurse an. Donnerstags in der Zeit von 17.45 bis 19.15 Uhr gibt Marina Pril, Leiterin der Schauspielklasse in Grevesmühlen, einen Einblick in die phantasievolle Welt des Theaterspielens. Die Kinder können sich an diesem Tag unter fachlicher Anleitung selbst ausprobieren. Auch in ihrer Arbeitsstelle Wismar bietet die Kreismusikschule ab März Theaterspielen für Grundschüler von sechs bis zehn Jahren an. Der Unterricht findet mittwochs in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr unter der Leitung von Britta Barth statt. Die bestehende Theatergruppe von Britta Barth freut sich ebenfalls über neue Mitglieder ab elf Jahren. Kinder ab fünf Jahren, die ihre Kreativität auf dem Gebiet der Bildenden Kunst entfalten möchten, können dies ebenfalls unter der fachlichen Anleitung von Britta Barth tun. Informationen unter 03841/211881.