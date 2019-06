Wismar : Kreishaushalt genehmigt

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Das Ministerium für Inneres und Europa hat den Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Nordwestmecklenburg ohne Einschränkungen genehmigt. Bereits im April hatte der Landkreis die Freigabe für das Haushaltsjahr 2019 erhalten, damit die geplanten Straßen- und Schulbauvorhaben in Angriff genommen werden konnten. Nunmehr gibt Innenminister Lorenz Caffier auch für das Haushaltsjahr 2020 grünes Licht. Der Landkreis setzt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in den Vorjahren erwirtschaftete Überschüsse vollständig für den Haushaltsausgleich ein, um die Gemeinden nicht stärker zur Kasse bitten zu müssen.