Boiensdorf : Kreiserntedank an der Ostsee

von Onlineredaktion pett

06. September 2019, 05:00 Uhr

Am Strand von Boiensdorf wird morgen das 18. Kreiserntedankfest gefeiert. Rund 1000 Besucher werden dazu erwartet. Startschuss für den Festumzug wird um 10 Uhr in Stove bei Wismar sein. Von dort aus geht es mit musikalischer Begleitung in das 757 Jahre alte Dorf Boiensdorf, wo das Fest um 11 Uhr offiziell eröffnet wird.

Traditionell wird es ein Ernte-Quiz für die Besucher geben. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis einen Kurzurlaub mit zwei Übernachtungen im nahe gelegenen Rerik.