Kreis hält an Brückenbau Cramon fest

Eigenmittel stehen bereit, Fördergelder fehlen

von Michael Schmidt

14. Februar 2019, 16:43 Uhr

Kein Durchkommen für Autofahrer: Die seit 13 Jahren gesperrte Brücke in Cramon bleibt weiterhin ein bauliches Sorgenkind. Zwar will der Landkreis Nordwestmecklenburg das Projekt seit langer Zeit anpacken. Es fehlen allerdings nach wie vor die Fördermittel. Denn nur dann, so will es der Kreistag von Nordwestmecklenburg, sollen die Arbeiten beginnen.

Der Landkreis geht im Fall der Brücke Cramon von Gesamtkosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro. 50 Prozent davon hat der Kreis dafür in seinen Haushalt eingestellt. „Wir wollen die Brücke und die Straße endlich sanieren“, sagt Landrätin Kerstin Weiss. „Wenn die Finanzierung komplett gesichert ist, stehen wir auch in den Startlöchern“, verdeutlicht zudem Silvia Große. Sie ist beim Landkreis Sachgebietsleiterin Hoch- und Straßenbau.

In Abhängigkeit einer gesicherten Finanzierung will der Kreis nach Möglichkeit noch in diesem Jahr mit den Arbeiten starten. Gleiches gilt für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Cramon. Hier schätzt der Landkreis die Gesamtkosten auf 440 000 Euro.

Die rund 500 Einwohner des Ortes würde ein Sanierungsstart freuen. Denn die Brücken-Sperrung bedeute vor allem für sie große Umwege. Wer mit dem Auto fährt, müsse einen noch erträglichen Bogen von rund sechs Kilometern machen. Schwieriger haben es da vor allem Kinder und Senioren, die auf den Nahverkehr angewiesen sind. Sie müssen weite Wege zu Fuß bis zur nächsten Bushaltestelle in Kauf nehmen. „Wäre die Straße befahrbar, könnte der Bus aus Mühlen Eichsen Richtung Schwerin hier einen Schwenk durchs Dorf machen und alle vier Haltestellen anfahren“, sagt Bürgermeister Reinhard Eggemann.

Traurige Berühmtheit erreichte die Gemeinde in Nordwestmecklenburg, als auch das ZDF im vergangenen Jahr unter der Rubrik „Hammer der Woche“ von der für den Verkehr gesperrten Brücke bundesweit berichtete.