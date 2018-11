Gadebusch : Kranzniederlegungen am Volkstrauertag

von svz.de

14. November 2018, 10:10 Uhr

In Nordwestmecklenburg wird es am Sonntag, 18. November, mehrere Veranstaltungen anlässlich des Volkstrauertages geben. So wird die zentrale Gedenkstunde des Landes auf dem Wismarer Soldatenfriedhof stattfinden. Sie beginnt um 11.30 Uhr. Bereits um 10 Uhr wird es eine Kranzniederlegung in Alt Meteln und um 11 Uhr in Gadebusch am Stadtwald geben. Auch in Grevesmühlen sind Gedenkveranstaltungen geplant, zum Beispiel an den Soldatengräbern auf dem Friedhof, auf dem Jüdischen Friedhof, am Gedenkstein am Bahnhof sowie an der Cap-Arcona-Gedenkstätte.