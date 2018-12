Neukloster/ Wismar/ Grevesmühlen : Kostenlose Sozialberatung

von kago

16. Dezember 2018, 20:35 Uhr

In den nächsten zwei Tagen bieten die Ortsverbände Wismar und Grevesmühlen des Sozialverbandes VdK MV e.V. kostenlose allgemeine Sozialberatungen an. Morgen, dem 18. Dezember, erhalten Ratsuchende von 11 bis 12 Uhr in Neukloster beim Pflegedienst Gießler in der Hauptstraße 12 Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, Pflegeversicherung und vieles mehr. In Wismar findet die Sozialsprechstunde am Mittwoch, dem 19. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr in der MEDIAN-Klinik in der Ernst-Scheel-Straße 28 statt. Ebenfalls am 19. Dezember lädt der Ortsverband Grevesmühlen von 13 bis 15 Uhr zur allgemeinen Sozialberatung ins VdK-Büro in der Wismarschen Straße 4 in Grevesmühlen.