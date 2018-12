Wismar/Grevesmühlen : Konzerte zum Jahresausklang

Wismarer und Grevesmühlener Musikschulen treten zum vierten Advent auf

von kago

16. Dezember 2018, 20:36 Uhr

Traditionell lädt die Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg am vierten Advent zu ihrem Jahresabschlusskonzert ein. Das Blasorchester und die beiden Big Bands verabschieden am Sonntag, dem 23. Dezember, um 15 Uhr das Jahr musikalisch und präsentieren einen Querschnitt aus ihrem bunten Programm. Dabei werden im Rathaussaal in Grevesmühlen neben bekannten auch neue Titel zu hören sein, natürlich auch weihnachtliche. Kartenvorbestellungen bei der Kreismusikschule unter 03881/ 719688.

Ein weiteres Jahresabschlusskonzert der Kreismusikschule gestaltet die Big Band der Arbeitsstelle Wismar zusammen mit dem Jellyfish Jazz Orchestra e.V. Am Sonnabend, dem 22. Dezember , wird es um 18 Uhr in der Aula der Wismarer Musikschule, Turnplatz 5, auch weihnachtlich. Kartenvorbestellungen für dieses Konzert unter Tel. 03841/211881.