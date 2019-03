Gadebusch : Konzert und Lesung

von svz.de

01. März 2019, 21:02 Uhr

Das Duo „Fiedelbumm“ wird am Sonnabend, 2. März, ein Familienkonzert im Tangostudio Fideles geben. Dabei spielen Nora Markowski-Block und Renate Frenzel klassische Musik. Los geht es um 16 Uhr. Eltern mit Babys oder Kleinkindern sind ebenso willkommen wie Großeltern oder werdende Eltern. Kissen oder Kuscheldecke sollten mitgebracht werden. Am Sonntag, 3. März, wird es zudem eine Lesung im Fideles geben. Zu Gast wird Maximilian Kase sein. Er will von 15 Uhr an Gedichte aus seinem neuen Werk „Der Reiferberg“ präsentieren. Manche Texte darin wirken wie aus einem fernen Jahrhundert, andere sind hochaktuell.