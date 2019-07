Schloss Gadebusch : Konzert auf der Baustelle

Neuauflage am 31. Juli im Schloss Gadebusch

von Holger Glaner

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr findet im Schloss Gadebusch erneut ein Baustellenkonzert statt. Dabei wird am 31. Juli um 20 Uhr das amerikanische Emerald Duo mit Susan Doering und Dieter Wulfhorst mit einem vielseitigen Programm in der Besetzung Violine und Violoncello auftreten. Im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee machen die beiden Künstler Station in der Schloss- und Münzstadt.

Das Emerald Duo wurde von der Geigerin Susan Doering und dem Cellisten Dieter Wulfhorst im Jahr 1986 gegründet. Es widmet sich dem ungewöhnlichen Repertoire für Geige und Cello. Konzertreisen führten das Ensemble in viele Staaten der USA, nach Kanada, Mexiko, Schweden und Deutschland. Neben dieser langjährigen Konzerttätigkeit unterrichten sie als Professoren an der Fakultät der Fresno Pacific University und sind Juroren von Musikwettbewerben, Dirigenten und Lehrer von Meisterklassen.

Telefonische Kartenreservierungen sind ab sofort möglich – unter Telefon 03886/211160.