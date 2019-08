von Michael Schmidt

20. August 2019, 07:54 Uhr

In Roggendorf sollen weitere Bauplätze geschaffen werden. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss will die Kommune heute Abend fassen. Dabei geht es um das Areal der alten Tankstelle in der Kneeser Straße. Dort könnten vier Wohneinheiten entstehen.