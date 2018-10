Bentin : Kohlsuppe zum Erntedankfest

Bentiner feiern mit Umzug in der frisch sanierten Scheune neben dem Kulturhaus

von Maik Freitag

22. Oktober 2018, 09:39 Uhr

Stundenlang hatte sich Iris Enzmann am Vorabend des Bentiner Erntefestes in der Küche gemüht. Weißkohl schneiden, Möhren putzen, Rinderbeinscheiden in kleine Stücke portionieren und allerlei anderes Suppengrün zusammenmengen und kochen. Drei große Töpfe, gut 40 Portionen, hatte die Bentinerin zusammenbekommen. Auf dem Fest, 24 Stunden später, sollte diese Kohlsuppe den Besuchern schmecken.

Doch daraus wurde fast nichts. Die vier Kochplatten benötigten so viel Strom, dass die Sicherung heraussprang. Guter Rat war teuer. Doch nicht in Bentin. Kurzerhand stand ein Holzofen parat, Holzscheite wurden zerkleinert und schon kurz nach dem Festumzug durch das Dorf war die Kohlsuppe erwärmt und fertig zum Ausschenken. „Das ist kein Problem. Kann passieren bei den alten Leitungen“, erklärte Dietmar Meike, der den Stromausfall keineswegs als Problem ansah. Immerhin hätten die Bentiner in den vergangenen Wochen die an das ebenfalls sanierte Kulturhaus angelehnte Scheune aufwendig saniert und für kleinere Feiern hergerichtet. „Wir haben neue Fenster eingebaut, die Scheunentüren so gedämmt, dass sie winddicht sind und am 3. Oktober noch einige Dachsparren ausgewechselt“, erklärte er.

Diese so hergerichtete Scheune diente nun zur Feier des Erntedankfestes. „Immerhin können wir jetzt wetterunabhängig feiern. Wer sich noch an das vergangene Jahr erinnern kann, weiß, dass wir hier im strömenden Regen gefahren sind und gefeiert haben“, sagte Meike.

Am Sonnabend allerdings durften die Regenschirme zu Hause bleiben. Etwas Sonne und angenehme Temperaturen sorgten für einen feuchtfröhlichen Umzug im kleinen Dorf. Immer vorweg: Die Erntekrone am Haken des Traktors von Erhardt Papke. Der 60-Jährige hatte seinen Deutz D30 flott gemacht und fuhr beim Umzug vorneweg. „Ich habe hier noch selbst Land und bestelle das auch. Der Traktor ist für mich auch ein Arbeitsmittel“, erklärte der Bentiner, der sich den alten Traktor Baujahr 1961 erst kurz nach der Wende gekauft hatte.

Nach dem knapp halbstündigen Umzug half er dann auch mit, die zuvor gebundene Erntekrone an die Dachsparren der Scheune zu hängen. Denn hier fand der erste Teil des anschließenden Programms statt. Alleinunterhalter Dieter Deutsch aus Kühlungsborn holte sein Schifferklavier heraus und lud die Gäste zum Mitsingen ein. Bei der besagten Kohlsuppe, Bratwurst oder Glühwein wurde sich so auf den bevorstehenden Tanzabend im Dorfgemeinschaftshaus eingestimmt. Denn dahin ging es nach der Feierlichkeit in der Scheune.

„Es hat heute wieder viel Spaß gemacht. Wir hatten sogar ein Fahrzeug mehr als im vergangenen Jahr. Das liegt vielleicht am guten Wetter“, sagte der Bentiner Georg Bückle, der zusammen mit einigen Anwohnern den Umzug zu Fuß folgte und sich anschließend die Feierlichkeiten im Kultursaal gefallen ließ.