von Nadja Hoffmann

03. August 2019, 05:00 Uhr

Am heutigen Sonnabend wird wieder fleißig geknobelt. Denn der nächste spannende Knobelnachmittag in der Bauernstube des Agrarmuseums Breesen wird es am heutigen Sonnabend um 14 Uhr geben. Knobelfreunde sind herzlich eingeladen.