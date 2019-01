Sport- und Kulturverein : Kneeser verbrennen wieder Tannen

von kago

07. Januar 2019, 07:42 Uhr

Lange gab es kein Weihnachtsbaumverbrennen in Kneese. Lange stand sogar die Feuerwehr vor dem Aus, bis sie im Oktober wieder einen Wehrführer und neue Mitglieder fanden. Ihre Neugründung nehmen die Kameraden mit dem Sport- und Kulturverein Kneese zum Anlass, die Tradition aufleben zu lassen. Am Sonnabend, dem 12. Januar sammeln die Feuerwehrleute erst am Nachmittag die Weihnachtsbäume der Einwohner ein, danach gibt es um 17.30 Uhr ein großes Feuer am Dorfgemeinschaftshaus. Dort sollen auch der neue Schlauchwagen der Feuerwehr übergeben sowie die neuen Mitglieder im Verein begrüßt werden. Für die bessere Zusammenarbeit waren einige Kameraden in den Verein eingetreten. Wie gut das klappt, zeigen sie Sonnabend: Der Verein kümmert sich um Kinderpunsch und Glühwein, die Feuerwehrleute grillen die Bratwurst. Auch wird der Spielplatz beleuchtet sein, damit die Kinder spielen können.