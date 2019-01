Klosterverein wählt neuen Vorsitzenden

von Jacqueline Worch

29. Januar 2019, 19:49 Uhr

Die Mitglieder des Klostervereins Rehna kommen am Freitag, dem 1. Februar, um 19.30 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Sitzungsort ist der Gerichtssaal im Langen Haus, Freiheitsplatz 1, in Rehna. Die Mitglieder des Vereins wollen in dieser Sitzung unter anderem das vergangene Jahr auswerten. Außerdem stehen die Wahl des Vereinsvorsitzenden und des Kassenwartes auf der Tagesordnung. Des Weiteren soll der Haushalt besprochen werden. Wie der Klosterverein mitteilte, wollen sich die Mitglieder in der Sitzung auch über die diesjährigen Veranstaltungen und Projekte beraten.