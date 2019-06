Ganzow : Klassik im historischen Gartensaal

von svz.de

20. Juni 2019, 09:54 Uhr

In historischem Amniente in klassischer Musik schwelgen: Am Freitag, dem 21. Juni, werden Arien, Lieder und Duette den Gartensaal des Gutshauses von Ganzow erfüllen. Es singt Myriam Sharoni. Die Sopranistin wird von Dr. Hendrik Lücke am Flügel begleitet. Um 19 Uhr geht es los. Platzreservierung unter der Telefonnummer 03886/3849051 oder per E-mail unter gutshaus-ganzow@web.de werden erwüscht.