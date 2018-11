Gadebusch : Kirchenkonzert mit Lesung

Am Vorabend des Volkstrauertages wird auch an das Kriegsende gedacht

13. November 2018

Am Vorabend des Volkstrauertages lädt die evangelische Kirchengemeinde zu einem Konzert in das Gadebuscher Gotteshaus ein. Es beginnt am Sonnabend, 17 November, um 18 Uhr.

In diesem Jahr wird auch besonders des Kriegsendes vor 100 Jahren gedacht. Dabei ist nicht die Verehrung der Toten als Kriegshelden das Thema. Vielmehr soll auch über Schuldverflechtungen damals und heute nachgedacht werden. Nicht die Opfer eines Volkes stehen im Mittelpunkt des Gedenkens, sondern alle Opfer von Krieg und Gewalt.

Das Konzert in der Gadebuscher Stadtkirche wird darum auch kein Orgelkonzert im üblichen Sinn sein. Die Musik ist Lesungen zugeordnet. Gerade die Zusammenstellung von Wort und Klang soll das Programm prägen.

Der berühmte Klagepsalm „Aus der Tiefe rufe ich zu dir“ wird von Orgelwerken Mendelssohns und Bachs umgeben sein. Ein Gedicht von Kurt Tucholsky über den Ersten Weltkrieg wird mit einer Sonate von Johannes Weyrauch verflochten sein. Er schrieb sie 1955, also zehn Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges.

Außerdem wird eine Passacaglia von Dietrich Buxtehude zu hören sein. Das ist eine besondere Form mit einem sich immer wiederholenden Thema im Bass. Diese Art der Musik eignet sich besonders dazu Trauer auszudrücken und wird darum am Beginn des Konzertes stehen. Schließen soll es mit zuversichtlichen ruhigen Tönen.

Pastor liest Texte, Kantorin spielt Orgel

Die Texte werden von Pastor Christian Schnepf gelesen. An der Nußbücker-Orgel spielt Kantorin Annette Burmeister. Karten für das Konzert gibt es für acht Euro an der Abendkasse.

Der Volkstrauertag liegt übrigens in der Friedensdekade, einer christlichen Bewegung aus den 1980er-Jahren in der DDR. Sie ist bis heute eine Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.