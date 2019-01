von svz.de

07. Januar 2019, 20:53 Uhr

Angelika Milster macht mit ihrem Kirchenkonzert unter dem Titel „Hoffnung“ auch in Wismar Halt. Am 13. Januar wird sie auf der Bühne in der St. Georgen-Kirche zu erleben sein. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr. Es gibt noch letzte Karten im Vorverkauf oder auch an der Abendkasse.